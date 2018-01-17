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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Ronaldo'ya ret

    Ronaldo'ya ret

    Yeni sözleşme isteyen Portekizli yıldızın bu talebi kabul görmedi. İspanyol basını bu konunun R. Madrid’in gündeminde olmadığını belirtti

    Ligde Barcelona'nın 16 puan gerisinde kalan 'de krizi yaşanıyor. İspanyol basınında adı her gün transfer dedikodularına karışan ve takımdaki geleceği tartışılan Portekizli yıldızın, yeni sözleşme talep ediyordu. Kendisini dünyanın en çok kazanan futbolcusu yapacak sözleşmeyi görmeyi arzulayan Ronaldo'nun bu hayali şimdilik rafa kalktı. Marca gazetesinin haberine göre yeni kontratında bu isteği Real Madrid Başkanı tarafından kabul görmedi. Gazete ayrıca, kulübün gündeminde böyle bir hamle düşüncesi olmadığını aktardı.

    KADROYA ALINMADI
    BU sezon ligde 14 maçta sadece 4 gol atabilen Ronaldo, takımının 'ndaki Leganes maçının kadrosuna alınmadı. Portekizli süper starın, teknik direktör Zidane tarafından dinlenmesi için kadroya alınmadığı bildirildi.
    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:08
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