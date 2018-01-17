Ronaldo'ya ret
Yeni sözleşme isteyen Portekizli yıldızın bu talebi kabul görmedi. İspanyol basını bu konunun R. Madrid’in gündeminde olmadığını belirtti
Ligde Barcelona'nın 16 puan gerisinde kalan Real Madrid'de Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor. İspanyol basınında adı her gün transfer dedikodularına karışan ve takımdaki geleceği tartışılan Portekizli yıldızın, yeni sözleşme talep ediyordu. Kendisini dünyanın en çok kazanan futbolcusu yapacak sözleşmeyi görmeyi arzulayan Ronaldo'nun bu hayali şimdilik rafa kalktı. Marca gazetesinin haberine göre yeni kontratında bu isteği Real Madrid Başkanı Florentino Perez tarafından kabul görmedi. Gazete ayrıca, kulübün gündeminde böyle bir hamle düşüncesi olmadığını aktardı.
KADROYA ALINMADI
BU sezon ligde 14 maçta sadece 4 gol atabilen Ronaldo, takımının İspanya Kral Kupası'ndaki Leganes maçının kadrosuna alınmadı. Portekizli süper starın, teknik direktör Zidane tarafından dinlenmesi için kadroya alınmadığı bildirildi.
KADROYA ALINMADI
BU sezon ligde 14 maçta sadece 4 gol atabilen Ronaldo, takımının İspanya Kral Kupası'ndaki Leganes maçının kadrosuna alınmadı. Portekizli süper starın, teknik direktör Zidane tarafından dinlenmesi için kadroya alınmadığı bildirildi.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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10 bin euro ödememek için gönderildi! Şimdi...
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Aydın Bizimkilere sorsan futbol bizden sorulur :)
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Q 7 REMY NEDİR BİLMİYORUM AMA VİSCANIN ALINMASI ŞART. OKAYDA KUCKADA BALYAPMAZ ARI GİBİ KANATLARDA CALIŞMIYOR BU TAKIM NASIL GOL ATACAK,STOPER N
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fatih dikmeci sen iyi adamsın ümit
Ronaldo'ya ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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