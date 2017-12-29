 4’üncü kez Yılın En İyi Futbolcusu – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    4’üncü kez Yılın En İyi Futbolcusu

    4’üncü kez Yılın En İyi Futbolcusu
    2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, aldı. Dubai'de 8'inci kez düzenlenen ödüle 4'üncü kez (2011, 2014 ve 2016'dan sonra) layık görülen Portekizli yıldız; ile Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşamış, Portekiz ile de Avrupa Şampiyonu olmuştu.
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:15
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