Zidane farkı

Real Madrid’i çalıştıran Zinedine Zidane, başkent ekibindeki teknik adamlık kariyerine 2 yılda tam 8 kupa sığdırdı. Bu kulvarda Barcelona’yı ikiye katladı

Real Madrid ile iki yılda 8 kupa kazanan Zinedine Zidane, Barcelona'yı bu alanda ikiye katladı. 2001-06 yıllarında Real forması giyen ve 6 kupa zaferi yaşayan teknik direktör Zidane, Ronaldo'nun tek golüyle müzelerine götürdükleri 2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'yla Madrid ekibindeki iki yıllık teknik direktörlük kariyerine 8 kupa sığdırdı. Geçen yıl ocak ayında İspanyol temsilcisinde teknik direktörlük görevine getirilen 45 yaşındaki Fransız, takımına bu kupada üst üste iki kez şampiyon olan tek kulüp unvanını kazandırırken, üçer kezle Barcelona ile şampiyonluk sayılarını eşitledi. Zidane'ın Barcelona karşısındaki performansı bununla sınırlı kalmadı. İki yılda ikişer kez Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa, Kulüpler Dünya Kupası ile birer kez de La Liga ve İspanya Süper Kupası kazanan Zidane yönetimindeki Real Madrid, aynı sürede Barcelona'nın iki katı kupa kazandı.