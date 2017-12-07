Ballon d'Or 2017'nin sahibi belli oldu!
Ballon d'Or 2017'nin sahibi Cristiano Ronaldo oldu! Yıldız futbolcu kariyerinde 5. kez bu ödüle layık görüldü.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:08
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Kim çıkarsa fark etmez
Toplam 3
Yorum
soda var içersen beşiktaş var izlersen ? seç beğen ;);)
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Fener'e süper sambacı!
Toplam 3
Yorum
kıvanç Edirne Uzunköprü'lümü bu arkadas
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 14
Yorum
bjk smokie :) isteye bilir yabancı basında her haberde şu kadar para ya falan ? o paralara unutun cenki ama kiralık ola bilir o paraya
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