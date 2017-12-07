 Ballon d'Or 2017'nin sahibi belli oldu! – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Ballon d'Or 2017'nin sahibi belli oldu!

    Ballon d'Or 2017'nin sahibi belli oldu!

    Ballon d'Or 2017'nin sahibi Cristiano Ronaldo oldu! Yıldız futbolcu kariyerinde 5. kez bu ödüle layık görüldü.

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    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
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