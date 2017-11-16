Madrid’de CR7 krizi

Cristiano Ronaldo, Real Madrid’in yeni sözleşme teklifini reddetti

REAL Madrid'de gündem Cristiano Ronaldo... İspanyol ekibiyle sözleşmesi 2021'de bitecek olan CR7, kulübünün mukavele uzatma teklifini reddetti. Real Madrid Başkanı Perez ile yaptığı görüşmede sezon sonunda ayrılmak istediğini ileten Ronaldo'nun, kendisi için de makul bir bonservis bedeli istenmesini talep etti. İkilinin görüşmesi İspanyol basınına sızarken, Ronaldo'nun eski kulübü Manchester United'a döneceği iddiaları da konuluşmala başlandı.