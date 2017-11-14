Benzema’dan CR7’ye: Benden daha...

REAL Madrid'in golcüsü Benzema, takım arkadaşı Cristiano Ronalda için konuştu. Portekizli yıldızın kendisinden daha bencil oynadığını belirten Benzema, "Ancak bu çok normal ve beni rahatsız etmiyor. Sonuçta takıma fayda sağlıyor" dedi. Fransız futbolcu, PSG'de kadroya giremeyen Hatem Ben Arfa için de şu sözleri sarfetti: "Messi seviyesinde bir futbolcu. Kulübündeki durumu canımı yakıyor."