Ronaldo 4. kez baba oldu
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 4. çocuğu dünyaya geldi.
Cristiano Ronaldo 4. kez baba oldu. Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve yeni kızı Alabna Martina ile çektirdiği fotoğraflı sosyal medya hesabından paylaştı.
4. kez baba olan Ronaldo, doğum sonrası kızının ismini sevenleriyle sosyal medyadan paylaştı... pic.twitter.com/Hu6IBMyVrj— Fotomaç (@fotomac) 13 Kasım 2017
Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alana Martina doğdu. Hem Geo hem de Alana çok iyi. Hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:05
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Tehlike sinyali
Toplam 5
Yorum
Aslan SAYIN BASKAN TAKIMIN TAVAN YAPTIGI UEFA SAMPIYONLUGUNU BILE YÖNETEMEDIN ALLAH ASKINA BIR SUSDA BEN NERDE YANLIS YAPTIM SARKISINI DINLE!
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Esteban çok mutlu
Toplam 1
Yorum
adem Haketseydik üst sıralarda olurduk demekki bazı şeyleri eksik yapmışız.
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Bunalıma girdi!
Toplam 2
Yorum
Aslan DAHA COK CALISIR MAC EKSIGI ONU FAZLA ETKILEMEZ ADAM SÜPER YETENEK
Ronaldo 4. kez baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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