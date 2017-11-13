Cristiano Ronaldo 4. kez baba oldu. Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve yeni kızı Alabna Martina ile çektirdiği fotoğraflı sosyal medya hesabından paylaştı.

4. kez baba olan Ronaldo, doğum sonrası kızının ismini sevenleriyle sosyal medyadan paylaştı... pic.twitter.com/Hu6IBMyVrj — Fotomaç (@fotomac) 13 Kasım 2017

Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alana Martina doğdu. Hem Geo hem de Alana çok iyi. Hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.