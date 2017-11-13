 Ronaldo 4. kez baba oldu – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    4. kez baba oldu

    Ronaldo 4. kez baba oldu

    Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano 'nun 4. çocuğu dünyaya geldi.

    Cristiano 4. kez baba oldu. Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez ve yeni kızı Alabna Martina ile çektirdiği fotoğraflı sosyal medya hesabından paylaştı.





    Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alana Martina doğdu. Hem Geo hem de Alana çok iyi. Hepimiz çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ronaldo 4. kez baba oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.