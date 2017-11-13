 Real'den Neymar'a 200 milyon Euro – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Real'den 'a 200 milyon Euro

    Real'den Neymar'a 200 milyon Euro

    Barcelona’dan sezon başında ayrılan ve 222 milyon Euro’ya (Yaklaşık 1 milyar TL) Fransız temsilcisi ’ye transfer olan ’ı, Katalan ekibinin ezeli rakibi Real Madrid’in istediği öğrenildi.

    Barcelona'dan sezon başında ayrılan ve 222 milyon Euro'ya (Yaklaşık 1 milyar TL) Fransız temsilcisi 'ye transfer olan 'ı, Katalan ekibinin ezeli rakibi Real Madrid'in istediği öğrenildi. İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden olan ve Real'e yakınlığı ile bilinen Marca Gazetesi'nin haberine göre Brezilyalı süperstar için maddi kaynağın oluşturulduğu, teklifin sezon sonunda resmi olarak yapılacağı bildirildi. PSG'de istediği ortamı bulamayan ve İspanya'dan ayrıldığı için pişman olduğu öğrenilen tecrübeli futbolcu için Los Galacticos'un, 200 milyon Euro (Yaklaşık 900 milyon TL) bonservis bedelini gözden çıkaracağı ifade edildi. Real Başkanı Florentino Perez'in, özellikle sık sık sakatlanan Gareth Bale'in yerine Neymar'ı istediği iddia ediliyor.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:54
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