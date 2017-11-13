Real'den Neymar'a 200 milyon Euro
Barcelona’dan sezon başında ayrılan ve 222 milyon Euro’ya (Yaklaşık 1 milyar TL) Fransız temsilcisi PSG’ye transfer olan Neymar’ı, Katalan ekibinin ezeli rakibi Real Madrid’in istediği öğrenildi.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:54
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Size karşı mahcubum
Toplam 3
Yorum
adalet 3 ayda 25 milyon taraftar ne oldu.
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Gözler Barça'da
Toplam 4
Yorum
İLHAM AZERİ ARDA, GALATASARAY*I SEVİYORSAN, GELME, NOLUR....G E L M E !!!
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Fener’den Mota harekatı
Toplam 5
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istifatör haklısın ligin kaderiyle oynamış cüneyt çakıra 4. yıldızımızı gasp eden özgür yankayaya düdük astırtamayan fenere başkan olamaz olmamalı.
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