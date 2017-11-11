 Antalya'da neşeli antrenman – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Antalya'da neşeli antrenman

    Antalya'da neşeli antrenman

    Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kamp yaptığı Antalya'da hazırlıklarına devam ediyor.

    Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Otel'in sahasında çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin antrenmanı, takım halinde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı. Neşeli geçen antrenman, kanatlardan orta ve şut çalışmasıyla sona erdi. Bu çalışmada futbolcular attıkları gollerle dikkati çekti.

    Antrenmanda sakatlığı süren Juraj Kucka, takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile milli takım kamplarında bulunan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Tomas Hubocan, Matus Bero ve Jan Durica, idmanda yer almadı.

    Trabzonspor, yarın Irak'ın Naft Missan takımıyla hazırlık maçı oynayacak.

    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:38
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