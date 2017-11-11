Antalya'da neşeli antrenman
Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada kamp yaptığı Antalya'da hazırlıklarına devam ediyor.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Otel'in sahasında çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin antrenmanı, takım halinde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda çift kale maç yaptı. Neşeli geçen antrenman, kanatlardan orta ve şut çalışmasıyla sona erdi. Bu çalışmada futbolcular attıkları gollerle dikkati çekti.
Antrenmanda sakatlığı süren Juraj Kucka, takımdan ayrı çalıştı. Sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile milli takım kamplarında bulunan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Tomas Hubocan, Matus Bero ve Jan Durica, idmanda yer almadı.
Trabzonspor, yarın Irak'ın Naft Missan takımıyla hazırlık maçı oynayacak.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:38
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Tehlike sinyali
Toplam 5
Yorum
Aslan SAYIN BASKAN TAKIMIN TAVAN YAPTIGI UEFA SAMPIYONLUGUNU BILE YÖNETEMEDIN ALLAH ASKINA BIR SUSDA BEN NERDE YANLIS YAPTIM SARKISINI DINLE!
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Esteban çok mutlu
Toplam 1
Yorum
adem Haketseydik üst sıralarda olurduk demekki bazı şeyleri eksik yapmışız.
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Bunalıma girdi!
Toplam 2
Yorum
Aslan DAHA COK CALISIR MAC EKSIGI ONU FAZLA ETKILEMEZ ADAM SÜPER YETENEK
Antalya'da neşeli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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