Bale yine sakatlandı
Real Madrid Kulübü, dünkü antrenmanı yarıda bırakan Bale'in sol bacağında kas yırtığı tespit edildiğini duyurdu
Real Madridli futbolcu Gareth Bale'in sol bacağında kas yırtığı tespit edildi.
Real Madrid Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünkü antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Bale'in, bir dizi sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacağında kas yırtığı tespit edildiği duyuruldu.
İspanyol basınında, Bale'in sakatlığının 3-4 hafta süreceği ileri sürüldü.
Real Madrid'e geldiğinden beri çok sık sakatlık sorunu yaşayan Bale, bu sezon La Liga'nın ilk 5 haftasında ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 2 maçında forma giyip toplam 3 gol attı.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:06
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 5
Yorum
Sallama sıkıntı yok nasıl olsa ettiğin küfürlerin görüntüleri TFF tarafından sildirildi.
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Karşıyaka'dan Abramovic açıklaması
Toplam 2
Yorum
fc liverpool keşke Trabzonspor u bu adam satın alsa heryıl şampiyon oluruz chelsie satın almadan sıradan kulüptü şimdi dünya kulübü TS DÜNYA DEVİ OLR.
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3 transferle yarışta varız
Toplam 22
Yorum
tunç fenerbahçeye emre mor değil ronaldoyu getirsen bu aykutla başarı olamyacağını göremeyen at gözlüğü ile bakan insanlar var pes yahu....
Bale yine sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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