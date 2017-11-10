 Bale yine sakatlandı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Bale yine sakatlandı

    Bale yine sakatlandı

    Real Madrid Kulübü, dünkü antrenmanı yarıda bırakan Bale'in sol bacağında kas yırtığı tespit edildiğini duyurdu

    Real Madridli futbolcu Gareth Bale'in sol bacağında kas yırtığı tespit edildi.

    Real Madrid Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, dünkü antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Bale'in, bir dizi sağlık kontrolünden geçtiği ve sol bacağında kas yırtığı tespit edildiği duyuruldu.

    İspanyol basınında, Bale'in sakatlığının 3-4 hafta süreceği ileri sürüldü.

    Real Madrid'e geldiğinden beri çok sık sakatlık sorunu yaşayan Bale, bu sezon La Liga'nın ilk 5 haftasında ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 2 maçında forma giyip toplam 3 gol attı.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:06
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