Real Madrid evinde rahat kazandı

La Liga'nın alt sıralarında bulunan rakibine karşı üstün bir oyun sergilemeyen Real Madrid, buna rağmen rahat bir galibiyet aldı. Eflatun beyazlıların golleri Casemiro (Dk. 41), Asensio'dan (Dk. 56) ve Isco'dan (Dk. 74) geldi. Puanını 23'e çıkaran Madrid temsilcisi, 3. sıradaki yerini korudu. Las Palmas ise 6 puanla 19. sırada yer aldı.

Real Madrid, ligin 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü kendisiyle aynı puana sahip olup averaj farkıyla 4. sırada bulunan Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.

Öte yandan Real Madrid'in yıldız forvet oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın gol atamama sorunu dikkati çekiyor. Sezon başındaki cezasından dolayı 5. haftadan itibaren forma giyebilen Ronaldo, sakatlığı nedeniyle 4 lig maçında oynayamayan Benzema gibi ligde bu sezon sadece 1 gol atabildi.

Benzema, Las Palmas maçının 76. dakikasında oyundan çıkarıldığı sırada, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madridli taraftarlarca ıslıklandı.