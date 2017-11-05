Real Madrid evinde rahat kazandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 11. haftasında, Real Madrid sahasında Las Palmas'ı 3-0 yendi.
La Liga'nın alt sıralarında bulunan rakibine karşı üstün bir oyun sergilemeyen Real Madrid, buna rağmen rahat bir galibiyet aldı. Eflatun beyazlıların golleri Casemiro (Dk. 41), Asensio'dan (Dk. 56) ve Isco'dan (Dk. 74) geldi. Puanını 23'e çıkaran Madrid temsilcisi, 3. sıradaki yerini korudu. Las Palmas ise 6 puanla 19. sırada yer aldı.
Real Madrid, ligin 12. haftasında 18 Kasım Cumartesi günü kendisiyle aynı puana sahip olup averaj farkıyla 4. sırada bulunan Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşacak.
Öte yandan Real Madrid'in yıldız forvet oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema'nın gol atamama sorunu dikkati çekiyor. Sezon başındaki cezasından dolayı 5. haftadan itibaren forma giyebilen Ronaldo, sakatlığı nedeniyle 4 lig maçında oynayamayan Benzema gibi ligde bu sezon sadece 1 gol atabildi.
Benzema, Las Palmas maçının 76. dakikasında oyundan çıkarıldığı sırada, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki Real Madridli taraftarlarca ıslıklandı.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:36
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Alex Hadi git artık neyi bekliyorsun kara bir bulut gibi çöktün üzerimize artık maç konuşmaya utanıyorum yeter artık git gelsin ERSUN HOCA
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Başakşehir deplasmanda kazandı
Toplam 1
Yorum
SolGS Hic kimse Basaksehirin Avrupa Maclarina 2.Kadro ile cikdigni sorgulamıyor !!! Ülke Puanı kimin uğrunda
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
AKP Karabulutlar takımı bir türlü bırakmıyor
Real Madrid evinde rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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