İspanya’da gündem Çakır

Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün Tottenham'ın Real Madrid'i 3-1 yendiği maçı yöneten Cüneyt Çakır hedefteki adam oldu. Karşılaşmanın ardından Madrid'in yıldızı Ronaldo'nun büyük tepki gösterdiği Çakır, İspanyol basını tarafından da eleştirildi. Çakır'ın verdiği kararlarla skora etki ettiği ifadeleri kullanıldı.