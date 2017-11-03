 İspanya’da gündem Çakır – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    İspanya’da gündem Çakır

    İspanya’da gündem Çakır
    Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün Tottenham'ın Real Madrid'i 3-1 yendiği maçı yöneten Cüneyt Çakır hedefteki adam oldu. Karşılaşmanın ardından Madrid'in yıldızı Ronaldo'nun büyük tepki gösterdiği Çakır, İspanyol basını tarafından da eleştirildi. Çakır'ın verdiği kararlarla skora etki ettiği ifadeleri kullanıldı.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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