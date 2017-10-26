 Carlos Casemiro – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Carlos Casemiro

    Carlos Casemiro

    İspanyol basını, Mourinho’nun çok istediği orta saha oyuncusu için İngilizlerin devre arasında teklif yapacağını, hatta oyuncuya Pogba’yla aynı maaşın verileceğini yazdı.

    Manchester United için İspanya'dan flaş bir transfer iddası geldi. Don Balon gazetesi, ManU teknik direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'yu istediğini ileri sürdü. Haberde Mourinho'nun 25 yaşındaki futbolcunun devre arasında mutlaka alınmasını istediği belirtilirken, İngiliz yöneticilerin de temasa geçmek üzere olduklarının altı çizildi. Hatta Casemiro'ya Pogba'nın aldığı maaşın teklif edileceği detayına yer verildi.

    ZİDANE'IN DEĞİŞMEZİ
    Sambacı için sezon başında PSG'de girişimlerde bulunmuş ancak Real Madrid yönetimi teklifi geri çevirip oyuncunun satılık olmadığını açıklamıştı. Teknik direktör Zidane'ın gözdelerinden olan Casemiro, 2 sezondur düzenli olarak Madrid'in 11'inde yer alıyor.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:40
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Carlos Casemiro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.