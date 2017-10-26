Carlos Casemiro
İspanyol basını, Mourinho’nun çok istediği orta saha oyuncusu için İngilizlerin devre arasında teklif yapacağını, hatta oyuncuya Pogba’yla aynı maaşın verileceğini yazdı.
ZİDANE'IN DEĞİŞMEZİ
Sambacı için sezon başında PSG'de girişimlerde bulunmuş ancak Real Madrid yönetimi teklifi geri çevirip oyuncunun satılık olmadığını açıklamıştı. Teknik direktör Zidane'ın gözdelerinden olan Casemiro, 2 sezondur düzenli olarak Madrid'in 11'inde yer alıyor.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:40
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10 haftada ikinci Galatasaray maçı
Toplam 2
Yorum
baksoy Aynı taktikle bizde berabere kalmaya çalışalım ?
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Hani verdiğin sözler!..
Toplam 19
Yorum
Hayaller35Gercekler0 PES de bile Hattrick atamiyor. adamin golü yok sen iki mac üst üste atsin diyon sakaci seni haha
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En zor derbi
Toplam 12
Yorum
baksoy Keşke Rıza hoca sezona başlasaydık herhalde bu kadar kötü transferler yapmazdık , sağlam bir defansla GS ' yı yenebilirdik ? şimdi çok zor ?
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