Carlos Casemiro

İspanyol basını, Mourinho’nun çok istediği orta saha oyuncusu için İngilizlerin devre arasında teklif yapacağını, hatta oyuncuya Pogba’yla aynı maaşın verileceğini yazdı.

Manchester United için İspanya'dan flaş bir transfer iddası geldi. Don Balon gazetesi, ManU teknik direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'yu istediğini ileri sürdü. Haberde Mourinho'nun 25 yaşındaki futbolcunun devre arasında mutlaka alınmasını istediği belirtilirken, İngiliz yöneticilerin de temasa geçmek üzere olduklarının altı çizildi. Hatta Casemiro'ya Pogba'nın aldığı maaşın teklif edileceği detayına yer verildi.



ZİDANE'IN DEĞİŞMEZİ

Sambacı için sezon başında PSG'de girişimlerde bulunmuş ancak Real Madrid yönetimi teklifi geri çevirip oyuncunun satılık olmadığını açıklamıştı. Teknik direktör Zidane'ın gözdelerinden olan Casemiro, 2 sezondur düzenli olarak Madrid'in 11'inde yer alıyor.