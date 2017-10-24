Ronaldo'dan teşekkür mesajı
FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü ikinci kez kazanan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisine destek verenlere teşekkür etti.
Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu ödülü bir kez daha kazanmak harika bir duygu. Ödülü, ailem, dostlarım, Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarım ve antrenörlerim ile beni destekleyen herkese adıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Kaka, Marco Asensio, Theo Hernandez, Casemiro ve Dani Carvajal gibi futbolcular da ödül dolayısıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajlarla Ronaldo'yu kutladı.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:55
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Ronaldo'dan teşekkür mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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