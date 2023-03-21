Haberler Haberler Zimem defteri nedir? | Osmanlı'daki zimem defteri geleneği nedir?

Zimem defteri nedir? | Osmanlı'daki zimem defteri geleneği nedir?

Ramazan ayında maddi durumu iyi olan kimseler, herhangi bir dükkâna girip borçluların borcunu öderdi. Esas olan Allah rızasını kazanmaktır deriz ya hep. İşte bu cümlenin eyleme dökülmüş halidir zimem defteri. “Eski Defterler”in yeni bölümü ile karşınızdayız.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 11:00
Zimem defteri nedir? | Osmanlı'daki zimem defteri geleneği nedir?

ZİMEM DEFTERİ NEDİR?

🔸 Rahmet ayı olan Ramazan, hayatlarımıza dokunarak, dirlik ve heyecan kazandırır. Herkesin birbirinin hayrı için koşuşturduğu mübarek bir zaman dilimidir.

🔸 Şefkat ve merhamet medeniyeti olan Osmanlı'da on bir ayın sultanına özel pek çok adet bulunurdu. İşte bunlardan biriydi zimem defteri. Maddi durumu iyi olmayan mahalle sakinleri, alışverişlerini yaptıktan sonra ödemesini ay başında yapmak üzere veresiye defterine yazdırırdı. Osmanlı'da bu kitapçığa zimem defteri denirdi.

OSMANLI'DAKİ ZİMEM DEFTERİ GELENEĞİ

🔸Ramazan ayı gelince zenginler, tebdli kıyafetle esnafları dolaşır "Zimem defteriniz var mı?" diye sorardı. Esnaf bu defteri çıkarınca baştan, ortadan ve sondan belli sayfadaki ya da tüm defterdeki veresiyelerin hesaplamalarını yaptırır, ardından "Silin borçlarını, Allah kabul etsin." diyerek gerekli parayı verir, giderdi. Böylelikle zenginler hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder kime yardım ettiğini bilmezdi. Bu güzel adetle zenginin mağrur, fakirin ise mahcup olması önlenirdi.

🔸 Osmanlı'nın zarif geleneği sayesinde yardım eden kişi, sadece Allah'ın rızasını kazanmak ve ihtiyacı olanın derdini gidermek amacıyla karşılıksız, riyasız olarak verdiklerini unutur; bu şuurla verebilmenin de bir lütuf olduğunu düşünerek şükrederdi. Borcu ödenen de zor döneminde kendisine gizlice sahip çıkan bu meçhul hayırsever için Allah'a dua ederdi. Hayırda yarışmanın en zarif biçimi olan bu gelenek, "sağ elin verdiğini sol el bilmemeli" düsturunun yansımasıydı.

🔸Zimem defteri, Osmanlı'nın en güzel dayanışma ve yardımlaşma örneklerinden birini yansıtır. Toplumlar arasında gönül bağı oluşturan hazine değerindeki bu geleneklerin devam etmesi de bizlerin ona sahip çıkmasına bağlıdır.

On bir ayın sultanında zimem defteri geleneğini devam ettirmeye ne dersiniz?

Kaynak: Fikriyat.com (Daha fazlası için tıklayın)👈

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'a olay sözler! "Adam travma geçiriyor"
Hadise'nin yeni aşkı ifşa oldu yazışmalar ortaya döküldü: "Seni böyle görmek istiyorum" O isim bakın kim çıktı meğer Hadise'nin eski flörtüymüş...
Kararını verdi! Beşiktaş ve G.Saray...
F.Bahçe'yi Avrupa'dan elemişti! G.Saray o yıldız için devreye girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cerre çıkma nedir? | Osmanlı'da cerre çıkma ne anlama gelir?
Oruç, sahur, iftar, teravih... İşte kavramlarıyla Ramazan'ı anlamak...
İstanbul barajları doluluk oranı (21 Mart 2023)
Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel alımı detayları!
Teravih namazı evde kılınır mı?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar F.Bahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar 10:49
Sacha Boey İngiliz devine! Bonservisi... Sacha Boey İngiliz devine! Bonservisi... 10:24
Limoges CSP - Galatasaray Nef basket maçı saat kaçta? Limoges CSP - Galatasaray Nef basket maçı saat kaçta? 10:14
Osayi için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..." Osayi için şok sözler! "İnsafsız hareketinin karşılığı..." 09:51
Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı saat kaçta? 09:32
Dönüş tarihleri belli oldu! Derbide... Dönüş tarihleri belli oldu! Derbide... 09:20
Daha Eski
Kararını verdi! Beşiktaş ve G.Saray... Kararını verdi! Beşiktaş ve G.Saray... 09:19
F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... 01:17
F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... F.Bahçe'den çılgın teklif! Yeni teknik adam... 01:15
Adebayor futbolu bıraktı! Adebayor futbolu bıraktı! 00:57
Adebayor futbolu bıraktı! Adebayor futbolu bıraktı! 00:56
Lale Orta'dan flaş açıklama! Lale Orta'dan flaş açıklama! 00:19