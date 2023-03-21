Yunus Emre şiirleri | En güzel, en sevilen Yunus Emre şiirleri

BANA SENİ GEREK SENİ

Bana seni gerek seni

"Aşkın aldı benden beni,

Bana seni gerek seni

Ben yanaram dün ü günü,

Bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinerem,

Ne yokluğa yerinürem

Aşkın ile avunuram,

Bana seni gerek seni

***

Yunus'dürür benim adım

Gün geçtikçe artar odum

İki cihanda maksudum

Bana seni gerek seni."

BİR KEZ GÖNÜL YIKTINISA

Bir kez gönül yıktınısa

"Bir kez gönül yıktınısa

Bu kıldığın namaz değil

Yetmiş iki millet dahi

Elin yüzün *yumaz değil

*Yumaz: Yıkamaz.

Bir gönülü yaptınısa

Er eteğin tuttunusa

Bir kez hayır ettinise

Binde bir ise az değil

***

Yunus bu sözleri çatar

Sanki balı yağa katar

Halka meta'ların satar

Yükü gevherdir tuz değil."

BİZ KİMSEYE KİN TUTMAYIZ

Biz kimseye kin tutmayız

"Biz kimseye kin tutmayız

*Ağyar dahi dosttur bize

Kanda ıssızlık var ise

Mahalle vü şardır bize (vü:ve, şar: şehir)

*Ağyar: Dost olmayanlar, yabancı kimseler, eller.

Adımız miskindir bizim

Düşmanımız kindir bizim

Biz kimseye kin tutmayız

*Kamu âlem birdir bize

*Kamu âlem: Herkes.

***

Yunus eydür Allah deriz

Allah ile kapılmışız

Dergâhına yüz tutuban

Hemen bir ikrardır bize"

BİZE DİDAR GEREK DÜNYA GEREKMEZ

Bize didar gerek dünya gerekmez

"Bize dîdâr gerek dünyâ gerekmez

Bize ma'nî gerek da'vâ gerekmez

*Dîdâr: Yüz, çehre, görüş kuvveti

*Ma'ni: Mâna, anlam

***

Badyalar tolu tolu içelüm biz

Biz esrük olmazuz humâr gerekmez

*Badya: Geniş su kabı

Yûnus esriyüben düşdi susakda

Çagırur Tapdug'ına 'âr gerekmez"

*Esriyüben: Sarhoş olup

*Susak: Yol, sokak

*Tabdug: Taptuk Emre Hz. Yunus Emre'nin mürşidi

ŞÖYLE GARİP BENCİLEYİN

Şöyle garip bencileyin

"Acep şu yerde varm'ola

Şöyle garip bencileyin

Bağrı başlı gözü yaşlı

Şöyle garip bencileyin

Gezdim Urum ile Şam'ı

Yukarı illeri kamu

Çok istedim bulamadım

Şöyle garip bencileyin

***

Bir garip ölmüş diyeler,

Üç günden sonra duyalar

Soğuk su ile yuyalar,

Şöyle garip bencileyin

Hey Emre'm Yunus biçâre

Bulunmaz derdine çare

Var imdi gez şardan şara

Şöyle garip bencileyin

BANA NAMAZ KILMAZ DİYEN

Bana namaz kılmaz diyen

"Bana namaz kılmaz diyen

Ben kılarım namazımı

Kılarısam kılmazısam

Ol Hak bilir niyazımı

Hak'tan ayrı kimse bilmez

Kafir *müselman kimdürür

Ben kılarım namazımı

Hak geçirdiyse nazımı

*Müselman: Müslüman

***

Dost isteyen gelsin bana

Göstereyim dostu ona

Budur sözüm önden sona

Ben bilirim kend'özümü

Yunus şimdi söyle sözün

Münkir ister istemesin

Pişir kurtar kendi özün

Arifler tatsın tuzunu"

ERENLERİN GÖNLÜNDE

Erenlerin gönlünde

"Erenlerin gönlünde o sultan dükkan açtı,

Nice bizim gibiler onda konarak göçtü.

Cümle erenler uçtu, dağlar, yazılar geçti,

Aşk kazanına düştü, orda kaynadı pişti.

Bu dünyanın meseli, benzer murdar gövdeye,

İtler murdara üşdü, Hak dostu kodu kaçtı.

Aşık mı diyem ona, canını terketmedi,

Aşık ona diyeler, *melamet dile düştü.

*Melamet: Kınamak, kötülemek, ayıplamak

Yine esridi Yunus, Taptuk yüzün görelden,

Meğer onun gönlünden bir *cur'a şerbet içti."

*cur'a: bir yudumluk, bir içimlik.

GAFİL OLMA AÇ GÖZÜN

Gafil olma aç gözünü

"Gafil olma aç gözünü, haline bak öleni gör,

Kürelik etme dünyada, yazıkların dileni gör.

Nice yatıp da düşeni, yılan çıyan üşüşeni,

Kemikleri çürüyeni, mezarında yatanı gör.

Kimi ah edip kılar zarı, günahtır elinde varı,

Göçmüş yatar kara yeri, miskînleri güleni gör.

Sorma halin kimisine, varma Irahman'sızına,

Kimisine gövdesine ulaşıp yen yolanı gör.

Hanı Muhammed Mustafa, hüküm etti Kâf'dan Kâf'a,

Dünya kime kıldı vefa, aldanıp da kalanı gör

Aldanma mala davara, kulluk eyle Hakk'a yara,

Sevgi ile bile vara, baki yoldaş olanı gör.

Yunus bu sözleri çatar, halka marifetin satar,

Kendisi ne kadar tutar, söylediği yalanı gör."

İLİM İLİM BİLMEKTİR

"İlim ilim bilmektir,

İlim kendin bilmektir

Sen kendini bilmezsin,

Ya nice okumaktır.

Okumaktan mani ne?

Kişi Hakkı bilmektir,

*Çün okudun bilemedin,

Ha bir kuru emektir.

*Çün: Zira, çünki, madem ki

***

Dört kitabın manisi,

Bellidir bir elifte,

Sen elifi bilmezsin,

Bu nice okumaktır?

Yunus der ki: Ey hoca,

Gerekse var bin Hacca,

Hepisinden iyice,

Bir gönüle girmektir."

KALANLARA SELAM OLSU

"Bu dünyadan gider olduk

Kalanlara selam olsun

Bizim için hayır dua

Kılanlara selam olsun

***

Selâ verile kastımıza

Gider olduk dostumuza

Namaz için üstümüze

Duranlara selam olsun

Dünyaya gelenler gider

*Hergiz gelmez yola gider

Bizim halimizden haber

Soranlara selam olsun

*Hergiz: Aslâ, kat'iyyen.

Miskin Yunus söyler sözün

Yaş doldurmuş iki gözün

Bizi bilmeyen ne bilsin

Bilenlere selam olsun"

GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİM

"Benim bunda kararım yok, bunda gitmeye geldim

Bezirganım mataım çok, alana satmağa geldim.

Ben gelmedim dâvi için benim işim sevi için

Aşkın yeri gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim

Dost eşruğu deliliğim, aşıklar bilir neliğim

Devşuruben ikiliğim, birliğe bitmeye geldim

Yunus Emre aşık olmuş, ma'şuka derdinden olmuş

Gerçek erin kapısında ömrüm harcamaya geldim"

GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ

"Ben yürürüm yana yana

Aşk boyadı beni kana

Ne âkilem ne divane

Gel gör beni aşk neyledi

Gâh eserim yeller gibi

Gâh tozarım yollar gibi

Gâh akarım seller gibi

Gel gör beni aşk neyledi

***

Ben yürürüm ilden ile

Şeyh anarım dilden dile

Gurbette halim kim bile

Gel gör beni aşk neyledi

Miskin Yunus biçareyim

Baştan ayağa yareyim

Dost elinde avareyim

Gel gör beni aşk neyledi"

GELDİ GEÇTİ ÖMRÜM BENİM

"Geldi geçti ömrüm benim

Şol yel esip geçmiş gibi

Hele bana şöyle gelir

Şol göz yumup açmış gibi

İş bu söze Hak tanıktır

Bu can gövdeye konuktur

Bir gün ola çıka gide

Kafesten kuş uçmuş gibi

Miskin adem-oğlanını

Benzetmişler ekinciye

Kimi biter kimi yiter

Yere tohum saçmış gibi

Bu dünyada bir nesneye

Yanar içim göynür özüm

Yiğit iken ölenlere

Gök ekini biçmiş gibi

***

Yunus Emre bu dünyada

İki kişi kalır derler

Meger Hızır, İlyas ola

Ãb-i hayat içmiş gibi"

ŞOL CENNETİN IRMAKLARI

"Şol cennetin ırmakları

Akar Allah deyü deyü

Çıkmış İslam bülbülleri

Öter Allah deyü deyü

Salınır tuba dalları

Kur'an okur hem dilleri

Cennet bağının gülleri

Kokar Allah deyü deyü

Kimi yiyip kimi içer

Hep melekler rahmet saçar

İdris nebi hülle biçer

Diker Allah deyü deyü

***

Miskin Yunus var dostuna

Koma bugünü yarına

Yarın Hakk'ın divanına

Varam Allah deyü deyü"

TAŞTIN YİNE DELİ GÖNÜL

"Taştın yine deli gönül

Sular gibi çağlar mısın

Aktın yine kanlı yaşım

Yollarımı bağlar mısın

Nidem elim ermez yâre

Bulunmaz derdime çare

Oldum ilimden avare

Beni bunda eğler misin

Yavı kıldım ben yoldaşı

Onulmaz bağrımın başı

Gözlerimin kanlı yaşı

Irmağ olup çağlar mısın

***

Esridi Yunus'un canı

Yoldayım illerim kanı

Yunus düşte gördü seni

Sayru musun sağlar mısın"