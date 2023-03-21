Ramazan'a özel 40 hadis | Peygamber Efendimiz'in ramazan ve oruç tutmak ile ilgili sözleri...

📌Amr b. Âs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah : Bizim orucumuz ile Ehl-i Kitab'ın orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir, demiştir. (Müslim, Sıyâm, 46)

📌Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah : "Sahur yemeği yeyin, çünkü sahurda bereket vardır," buyurmuştur. (Müslim)

📌Sehl b. Sa'd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah : İnsanlar, iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır, buyurdu. (Buhârî, Savm, 45; M2554 Müslim, Sıyâm, 48)

📌Zeyd b. Sâbit'ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: "Biz Resûlullah ile sahur yemeği yedik, sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti, diye sordular. Elli âyet okuyacak kadar, cevabını verdi. (Buhari, Ezan)

📌Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: Allah Teâlâ buyurdu ki: "Kullarımdan bana en sevgili olanı, orucunu açmakta acele edendir." (Tirmizî, Savm, 13)

📌Sahâbî Selmân b. Âmir ed-Dabbî'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: Sizden biri hurma ile, onu bulamazsa su ile iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. (Tirmizî, Savm, 10; D2355 Ebû Dâvûd, Sıyâm, 2)

📌Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Resûlullah akşam namazından evvel birkaç taze hurma ile iftar ederdi. Eğer taze hurma bulamazsa, birkaç kuru hurmayla iftar eder, onu da bulamazsa, birkaç yudum su içerdi. (Tirmizî, Savm, 10; D2356 Ebû Dâvûd, Sıyâm, 21)

📌Zeyd b. Hâlid el-Cühenî'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir: Oruçluya iftar veren kimse, oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır; oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. (Tirmizî, Savm, 82)

📌Ümmü Ümâre el-Ensârî'den (ra) rivayet edildiğine göre bir gün Hz. Peygamber onun evine geldi. O da Hz. Peygamber'e yemek ikram etti. Resûlullah : –Sen de yesene, dedi. O: –Ben oruçluyum, dedi. Bunun üzerine Resûlullah şöyle dedi: –Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. (Tirmizî, Savm, 6)

📌Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre bir gün Hz. Peygamber , Sa'd b. Ubâde'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resûlullah bunları yedikten sonra, "Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin." diye dua etti. (Ebû Dâvûd, Et'ime, 54)

📌İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Resûlullah Ramazanın son on gününde itikaf eder (ibadet için mescide çekilir)di. (Buhârî, İ'tikâf, 1; M2781 Müslim, İ'tikâf, 2)

📌Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber , vefatına kadar, ramazanın son on gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti. (Buhârî, İtikâf, 1; M2784 Müslim, İtikâf, 5)

📌Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Peygamber, her ramazan on gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise yirmi gün itikaf etti.

📌Ebû Hureyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir: "Allah'ın, yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur." (Buhârî, Savm, 8)

📌Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir: "Sizden biri, oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse, (yine de) orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26; M2716 Müslim, Sıyâm, 171)

📌Lakît b. Sabira'dan (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Bir gün; –Yâ Resûlallah, bana abdesti tarif eder misiniz, dedim. –Abdest azasını güzelce yıka, parmak aralarını ovuştur, oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek, buyurdu. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 56; Tirmizî, Savm, 69)

📌Muâz b. Enes'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Bir kimse yemek yedikten sonra, "Beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı hâlde, bana bu rızkı veren Allah'a hamd olsun" derse geçmiş günahları bağışlanır. (Tirmizî, Deavât, 55; D4023 Ebû Dâvûd, Libâs, 1)

📌Ebû Hüreyre (ra) şöyle demiştir: Resûlullah hiçbir bir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. (Buhârî, Et'ime, 21; M5380 Müslim, Eşribe, 187)

📌Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir: Allah Resûlü ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda on bir rekâttan fazla gece namazı kılmazdı. Dört rekât kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma! Sonra dört rekât daha kılardı, onların da ve güzelliğini ve uzunluğunu sorma!

📌Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah : Ramazan gecelerini, sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak, ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır, buyurmuştur. (Buhârî, Îmân, 27; Müslim, Müsâfirîn, 173)

📌Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir: Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Leyletü'l- kadr, 1; M1781 Müslim, Müsâfirîn, 175)

📌Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resûlullah , Ramazan'ın son on gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son on gecesinde arayın. (Buhârî, Leyletü'l-kadr, 3; M2776 Müslim, Sıyâm, 219)

📌Hz. Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o: –Yâ Resûlallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem (o gece) ne diyeyim, diye sormuş, o da şöyle buyurmuştur: "Allâhümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fü annî (Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)." diye dua et. (Tirmizî, Deavât, 84)

📌Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: Allah yolunda (malından) bir çift (at, deve vs.) infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: "Ey Allah'ın kulu, (bu kapıdan gir) bu kapı en hayırlı olandır. " Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihad ehlinden olan kimse cihad kapısından, oruç ehlinden olan kimse Reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağırılır. Bunun üzerine Ebû Bekir (ra) şöyle dedi: –Yâ Resûlallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağırılan kimsenin diğer kapılardan çağırılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağırılacak kimse de var mı? Resûlullah da: –Evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum, buyurdu. (Buhârî, Savm, 4; M2371 Müslim, Zekât, 85)

📌Sehl b. Sa'd'dan (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber şöyle demiştir: Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet gününde oradan ancak (dünyadayken) oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. 'Oruçlular nerede?' diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez. (Buhârî, Savm, 4; M2710 Müslim, Sıyâm, 166)

📌Ebû Saîd el-Hudrî'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle demiştir: Allah, kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü, bu oruç sayesinde cehennem ateşinden yetmiş senelik bir mesafeye uzaklaştırır. (Müslim, Sıyâm, 167; B2840 Buhârî, Cihâd)

📌Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah: "Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır. Şeytanlar da bağlanır" demiştir. (Müslim, Sıyâm, 1; B1899 Buhârî, Savm, 5)

📌Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah: "Şa'banın son on beş günü kaldığında artık oruç tutmayın" buyurdu. (Tirmizî, Savm, 38)

📌İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan (bir veya iki gün) evvel oruç tutmayın. Hilâli (Ramazan hilâlini) gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilâli (Şevval hilâlini) gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilâli görmenize bulut engel olursa otuz günü tamamlayın. (Tirmizî, Savm, 5)

📌Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber: "Sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı âdet edinmişse (ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa) o kimse o gün orucunu tutsun" buyurdu.

📌İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan (bir veya iki gün) evvel oruç tutmayın. Hilâli (Ramazan hilâlini) gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilâli (Şevval hilâlini) gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilâli görmenize bulut engel olursa otuz günü tamamlayın. (Tirmizî, Savm, 5)

📌Mübarek Ramazan ayına kavuştunuz. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. (Nesâî, Sıyâm, 5)

📌Kişi büyük günahlardan kaçındığı takdirde, beş vakit namazlar, cumadan cumaya ve Ramazan'dan Ramazan'a, aralarında işlenen günahlara kefarettir. (Müslim, Tahâret, 16)

📌Ramazan'ı yaşadığı hâlde günahlarını bağışlatamayan kimsenin burnu yerde sürünsün! (Tirmizî, Deavât, 100)

📌Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, İmân, 28)

📌Oruç (sahibini koruyan) bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum" desin. (Buhârî, Savm, 2)

📌Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. (Zira Allah buyuruyor ki): "Oruçlu yemesini, içmesini ve şehvetini sırf benim için terk ediyor. Bu nedenle onun mükâfatını ben vereceğim. İyiliğin karşılığı ise on misliyledir." (Buhârî, Savm, 2)

📌Kim Allah'a inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, İmân, 28)

📌Nice oruçlu vardır ki onun orucu sadece açlık (ve susuzluktur). Nice gece ibadete kalkan vardır ki onun bu kalkışı sadece uykusuzluktur. (İbn Mâce, Sıyâm, 21)

📌Oruçluyken unutarak yiyip içen kimse orucunu tamamlasın. Zira onu ancak Allah yedirmiş ve içirmiştir. (Müslim, Sıyâm)

Kaynak: Fikriyat.com (Daha fazlası için tıklayın)👈