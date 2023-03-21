Peygamber efendimizin ettiği 10 dua! Hz. Muhammed (SAV) sık sık ettiği dualar...

Enes b. Mâlik'in rivâyetine göre (RA) Hz. Peygamber (SAV) şu duayı söylerdi: "Allahım, âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan ve çok ihtiyarlığın çökkünlüğünden sana sığınırım. Kezâ ben kabir azabından da sana sığınırım. Hayatın ve ölümün fitnelerinden de sana sığınırım!" (Buhârî, Daavât 38 - Tirmizî, Daavât 76)

Ebu Hureyre'den (RA) rivâyet edildiğine göre; Resulullah (SAV) şöyle dua ederdi: "Allah'ım, dört şeyden sana sığınırım: menfaat sağlamayan ilimden, (Allah'tan) korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duâdan sana sığınırım." (Müslim, Zikir 18 - Nesâî, İstiâze 2)

Ebu Hureyre (RA) buyurdu: "Resulullah (SAV) belânın meşakkatinden, şakanın erişmesinden, kazanın kötüsünden, düşmanların sevinmesinden Allah'a sığınır idi." (Buhârî, Daavât 27)

Ebu Hureyre'den (RA) rivâyet edildiğine göre; Resulullah (SAV) şöyle buyurdu: "Kim Allah Subhânehu'ya dua etmez (O'ndan dilekte bulunmaz) ise Allah o kimseye gazap eder." (Tirmizî, Daavât 3 - İbn-i Mâce, Duâ 1)

Enes bin Mâlik (RA) rivayet etti: Adamın biri, Peygamber'e (SAV) geldi ve "Ya Resûlallah!" dedi, "hangi duâ daha faziletlidir?" Resul-i Ekrem buyurdu ki: "Rabbinden afiyet, dünya ve ahirette selâmet dile!" Sonra Resul-i Ekrem'e ikinci gün geldi ve "Ya Resulallah!" dedi, "hangi dua daha faziletlidir?" Resul-i Ekrem ona aynı cevabı verdi. Sonra üçüncü gün Resul-i Ekrem'e geldi ve Resul-i Ekrem ona aynı cevabı vererek şöyle buyurdu: "Sana dünyada afiyet ve ahirette de afiyet verilirse şüphesiz felah bulmuş olursun." (Tirmizî, Daavât 88 - İbn-i Mâce, Duâ 5)

Cabir (RA) rivayet etti: "Herhangi bir kimse Allah'a dua ederse, günah için veya akraba ile münasebeti kesmek için dua etmedikçe Allah ona dilediğini verir veya onun (dilediği) kadar bir kötülüğü ondan önler." (Tirmizî, Daavât 8)

Zübeyr b. El Avvam (RA) rivayet etti: "Kulun varmış olduğu hiçbir sabah yoktur ki, bir münâdî, "Melik ve Kuddûs'u tesbih (tenzih) ediniz!" diye çağırmasın. (Tirmizî, Daavât 4)

Resulullah (SAV) şöyle dua ederdi: "Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım! Kalplerimizi Sana itaate yönelt!" (Müslim, Kader 17)

Hz. Ali (RA) rivayet etti: Resulullah (SAV) bana "Allah'ım! Beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl de!" buyurdu. (Müslüm, Zikir 78)

İbn Ömer (RA) rivayet etti: Resulullah sıklıkla "Allah'ım! Beni bağışla ve tövbemi kabul eyle. Çünkü Sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin." diye dua ederdi. (Ebû Davud, Vitr 26 - Tirmizi, Deavât 39)

Kaynak: Fikriyat.com (Daha fazlası için tıklayın)