Haberler Haberler Nefsin mertebeleri nelerdir? Nefis kaç mertebeden oluşmaktadır?

Nefsin mertebeleri nelerdir? Nefis kaç mertebeden oluşmaktadır?

Dünyanın en şerefli mahlukatı olan insanın içinde arzuları barındıran nefis vardır. Ayrılmaz bir parça olan nefsiyle hayat süren insan, onun isteklerini ya dizginleyerek güzel mertebelere erişir ya da ona uyarak esfel-i safilin seviyesine düşer. Kulların bu büyük sınavı, bir ömür sürer. Nefsinin arzu ve isteklerine karşı durabilen kişi ahlakı ve olgunluğuyla bazı mertebelere erişebilir. İşte, nefsin yedi mertebesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 14:49
Nefsin mertebeleri nelerdir? Nefis kaç mertebeden oluşmaktadır?

🔷 İnsanın içinde var olan nefsi, ömrü boyunca kendisiyle birlikte yaşar. Nefis genellikle insanın arzularını kamçılayarak harekete geçirmeye çalışır. Bu nedenle terbiye edilmeye açık bir varlıktır.

🔷 Türkçede "nefs" veya "nefis" olarak geçen kelime "ruh, can, hayat, hayatın ilkesi, nefes, varlık, zat, insan, kişi, hevâ ve heves, kan, beden, bedenden kaynaklanan süflî arzular" gibi manalara gelir.

🔷 Efendimiz (SAV) nefisle alakalı olan bir hadisinde şöyle buyurur: "Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Zavallı (ahmak) kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan (ve buna rağmen hâlâ) Allah'tan (iyilik) temenni edendir" (Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 25; İbn Mâce, Zühd, 31)

🔷 Kişi, kendine şerri emreden, arzu ve şehveti sunan nefsine karşı dikkatli olmak durumundadır.

🔷Sabrederek nefsine hakim olan kimse, arzularını helal kılınanlarla giderir, öfkesini yutar ve Rabbine olan sorumluluklarını yerine getirir.

🔷 Nefsi eğitmek ve terbiye etmek en büyük cihaddır. Bunun için ise büyük bir mücadele gerekir. Kişi devamlı bir mücâhede, murâkabe ve muhâsebe halinde olmalıdır.

🔷 İnsan nefsi eğitilebilir ve terbiye edilebilir olmasından dolayı mertebelere ayrılır. Zorlu ve imtihan dolu bir süreçten sonra bu mertebelere ulaşan insan, çok sabretmeli, günahlardan uzak durarak güzel ahlak yolunda büyük gayret göstermelidir.

NEFS-İ EMMâRE (KÖTÜLÜĞÜ EMREDEN NEFS)

🔷 Sözlükte "çok emredici" manasına gelen emmare kelimesi, en isyankar nefsi ifade eder. İnsanı Rabbinden uzaklaştıran emmare nefis, her türlü kötülüğü işlemeye teşvik ederek kulluktan uzaklaştırır.

🔷 Nefsin en kötü seviyesi olan emmarenin, şeytandan daha kuvvetli bir etkiye sahip olduğu bilinir.

  • Nefsin aşırı isteklerine karşı mücadele gösteremeyen nefs-i emmareye sahip kişi, arzularına tabi olarak kulluktan çıkar.

NEFS-İ EMMâRE (KÖTÜLÜĞÜ EMREDEN NEFS)

🔷 Sözlükte "çok emredici" manasına gelen emmare kelimesi, en isyankar nefsi ifade eder. İnsanı Rabbinden uzaklaştıran emmare nefis, her türlü kötülüğü işlemeye teşvik ederek kulluktan uzaklaştırır.

🔷 Nefsin en kötü seviyesi olan emmarenin, şeytandan daha kuvvetli bir etkiye sahip olduğu bilinir.

  • Nefsin aşırı isteklerine karşı mücadele gösteremeyen nefs-i emmareye sahip kişi, arzularına tabi olarak kulluktan çıkar.

NEFS-İ MÜLHEME

🔷 "İlhama mazhar olan" manasına gelen mülheme, nefsin üçüncü mertebesidir. Nefs-i emmareden pişman olarak levvameye yükselen insan, tevbe istiğfarın ötesinde günahlardan özenle sakınır ve insanlara da iyiliği emretmeye başlar.

🔷 Kalbini Allah'a yakın kılmak için gayret gösteren nefs-i mülheme sahibi mümin, arzularına karşı direnerek belli bir kıvama erişmiş kimsedir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır: "Nefse ve onu biçimlendirene; sonra da ona kötülük duygusunu ve takvasını ilham edene yemin olsun ki, nefsini arındıran kurtuldu." (Şems Suresi, 7-9. ayetler)

Nefs-i Mutmainne

🔷 Yüce Allah'ın (CC) emirlerine titizlikle uyan, yasaklarından ciddiyetle kaçan ve kalbi hastalıklarından kurtularak hakiki imanı tadan kimsenin mertebesi nefs-i mutmainnedir. Güzel ahlakın hakim olduğu bu insan, davranışlarıyla bunu açıkça gösterir. Allah'tan (CC) razı olan ve Allah'ın (CC) razı olduğu kimsedir. Mutmain kelimesi "doymuş, tatmin olmuş kimse" manasına gelir.

🔷 Mutmain nefis Kur'an'da şöyle anlatılır: "Ey mutmain nefs! Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir!" (Fecr, 27-30. ayetler)

Nefs-i Râdiye

🔷 Nefsin beşinci mertebesi radiye, Allah (CC) ile beraber olma bilincinde, hikmete ve Rabbinden gelen her şeye razı olarak hoşnut hale gelen nefistir. Bu mertebedeki kimse kendi arzu ve isteklerini bir kenara bırakıp Yüce Allah'ın (CC) emirlerini titizlikle yerine getirir.

🔷 Radiye kelimesi "rıza gösteren, kabul eden, boyun eğen" manasına gelir. Rabbinden gelen her şeye sabrederek O'ndan razı olan kişidir. Bu mertebedeki kimse cennete girecektir. "Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön." (Fecr Suresi, 28. ayetler)

Nefs-ı Merdıyye

🔷 Radıye mertebesinin ardından gelen merdıyye, Yüce Allah'ın (CC) kendisinden razı olduğu kimsenin mertebesidir. Böyle bir nefis sahibi kimse kötü huylardan arınmış halde haramdan uzak durarak, devamlı istiğfar eder.

🔷 Allah'ın (CC) razı olacağı mertebede bulunan kimse aynı zamanda Cenab-ı Hakk'tan (CC) gelenlere de razı olur. Kendisini muhasebe eden, Rabbinden gelene "O'ndan geldik dönüş ancak O'nadır" diyerek sabredendir. "Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön." (Fecr Suresi, 28. ayet)

Nefs-ı Merdıyye

🔷 Radıye mertebesinin ardından gelen merdıyye, Yüce Allah'ın (CC) kendisinden razı olduğu kimsenin mertebesidir. Böyle bir nefis sahibi kimse kötü huylardan arınmış halde haramdan uzak durarak, devamlı istiğfar eder.

🔷 Allah'ın (CC) razı olacağı mertebede bulunan kimse aynı zamanda Cenab-ı Hakk'tan (CC) gelenlere de razı olur. Kendisini muhasebe eden, Rabbinden gelene "O'ndan geldik dönüş ancak O'nadır" diyerek sabredendir. "Sen O'ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön." (Fecr Suresi, 28. ayet)

DİĞER
Son dakilka Galatasaray transfer haberi: Ne Firmino ne Icardi! Cimbom'a bedava yıldız golcü...
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış
F.Bahçe'den G.Saray'a: Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz?
Arda Güler'e 4 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Peygamber efendimizin ettiği 10 dua!
Cuma günü okunacak sureler
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? | Merkez Bankası Mart 2023 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler...
Mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?
İslamiyet'te edep neden önemlidir? | Edepli olmak ne demektir?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek konuşuyor | CANLI YAYIN Dursun Özbek konuşuyor | CANLI YAYIN 15:01
Avrupa ekipleri sıraya girdi! İşte bonservis bedeli Avrupa ekipleri sıraya girdi! İşte bonservis bedeli 14:28
Norveç'te Haaland şoku! Norveç'te Haaland şoku! 13:51
Dönüş tarihi belli oldu! A. Demir maçında... Dönüş tarihi belli oldu! A. Demir maçında... 13:38
F.Bahçe'den G.Saray'a: Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz? F.Bahçe'den G.Saray'a: Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz? 13:09
Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi! Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi! 12:36
Daha Eski
F.Bahçe'ye Berisha piyangosu! İşte kasaya girecek rakam F.Bahçe'ye Berisha piyangosu! İşte kasaya girecek rakam 12:21
Çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek Çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek 11:57
F.Bahçe'den Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor F.Bahçe'den Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor 11:45
Bulls iki uzatmada 76ers'ı devirdi Bulls iki uzatmada 76ers'ı devirdi 11:33
Arda Güler'e 4 talip birden! Arda Güler'e 4 talip birden! 11:24
Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta? Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta? 11:05