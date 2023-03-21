Bilim açıkladı: Oruç tutmak faydalı mı? İşte oruç tutmanın faydaları ve vücuda etkileri

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ORUÇ HAKKINDA NE DİYOR?

🔸 Bilim insanlarının araştırmaları orucun vücuda oldukça faydalı olduğunu kanıtladı. Araştırmalara göre insan vücudu, oruç tuttuğunu tüketilen son besinden ancak 8 saat sonra kavrayabiliyor.

🔸 Son öğünü yedikten tam 8 saat sonra bağırsaklar alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirmiş oluyor.

ORUCUN İLK GÜNLERDEKİ ETKİLERİ NELER?

🔸 Sindirim işleminin ardından vücut, enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glükoza yöneliyor. Glükozu tükettiğinde ise bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor.

🔸 Yağların yakılması sayesinde kilo kaybı, kolesterol seviyesinde düşüş ve diyabet riskinde azalma meydana geliyor.

'ORUÇ BİRİKMİŞ TOKSİNLERİ, ZEHİRLERİ ATAR'

🔸 Bilim dünyası, orucun insan vücuduna büyük yararları olduğunun altını çiziyor. Farklı dinlere mensup pek çok araştırmacı oruç için övgü dolu sözler söylüyor.

🔸 Fransız Profesör Pier Mulen, oruç hakkında önemli araştırmaya imza atan bir isim. Prof. Pier Mulen, oruç hakkında hayli ibret verici bilgilere değiniyor: "İslam dünyasının en yararlı kurumlarından biri oruçtur. Oruç, bedenin hem fiziksel hem ruhsal dinlenişidir. Dokuları temizler, birikmiş toksinleri, zehirleri atar. Müslümanlar böylece her yıl bir ay bedenlerini dinlendirirler."

'ORUÇ, DOKU VE ORGANLARDAKİ ZEHİRLERİ ATIYOR'

🔸 Hristiyanlıkta orucun olmamasını büyük bir kayıp olarak nitelendiren Prof. Pier Mulen, insanların beslenme düzenini oruç ile yeniden kurgulamaları gerektiğini söylüyor: "Hristiyan dininde orucun olmaması büyük bir kayıptır. Aslında insanların her hafta bir gün oruç tutmaları, başka bir deyimle diyet etmeleri ve sadece meyve suyu içmelerinde büyük yarar var. Böylece vücut, doku ve organlardaki zehirleri atar, beden dinçleşir."

ORUCUN FAYDALARINI KANITLAYARAK NOBEL KAZANDI

🔸 Oruç hakkında bilim dünyasına çarpıcı gerçekler sunan bir diğer araştırmacı ise Japon biyolog ve bilim insanı Yoshinori Ohsumi.

🔸 Ohsumi, orucun insan sağlığı açısından oldukça iyi olduğunu bilimsel olarak ispat eden bir isim. Yoshinori Ohsumi, bu alandaki çalışmalarıyla 2016 Nobel Tıp Ödülü kazanmıştı.

🔸 Çığır açan bu araştırmaya göre üç günlük oruç, yaşlılarda bile vücudun bağışıklık mekanizmasını komple yenileyerek vücudun dinçleşmesini sağlıyor.

ORUÇ SAYESİNDE BÜTÜN VÜCUTTA YENİLENME OLUYOR

🔸 1940 Nobel Tıp Ödülünü kazanan ünlü bilim insanı Dr. Alexis Carrel, "L'hamme Cet İnconnu" adlı eserinde, oruç sırasında organizmalarda depo edilmiş besin maddelerinin harcandığını, sonradan bunların yerine yenilerinin geldiğini belirtiyor.

🔸 Böylece bütün vücutta bir yenilenme olduğunu anlatarak, orucun sağlık bakımından çok faydalı olduğunu söylüyor.

ORUÇ, KASLARI KORUYARAK KİLO KAYBI SAĞLIYOR

🔸 İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anestezi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, orucun vücuttaki olumlu etkileri olduğunu söyleyen bir başka bilim insanı.

🔸 Mahroof, oruçla ilgili şöyle diyor: "Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor. Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor."

HAFIZA VE KONSANTRASYONU GÜÇLENDİRİYOR

🔸 Dr. Mahroof bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü söylüyor.

🔸 Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlenirken, enerjinin de arttığını vurguluyor. Dr. Mahroof sözlerine şöyle devam ediyor: "Oruç şafak vaktinden gün doğumuna kadar olan dönemi kapsar. Böylece enerji veren gıda ve sıvıları alabilme fırsatı olur. Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine de yardım eder."

ORUÇ METABOLİZMANIN HIZLANMASINI SAĞLIYOR

🔸 Oruç, metabolizmanın hızlanmasını sağlıyor. Oruç tutmak sindirim sisteminin dinlenmesine katkıda bulunuyor ve böylece daha sağlıklı kalori yakılmasına imkân sunuyor.

🔸 Oruç, gıdaların enerjiye dönüştürülmesi ve yağ yakımına ciddi katkıda bulunuyor.

🔸 Düzenli şekilde oruç tutmak, metabolizma sağlığına faydalı olduğu gibi, bağırsak fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasına da katkı sağlıyor.

ORUÇ KANDAKİ ŞEKER SEVİYESİNİ DENGELİYOR

🔸 Oruç, insülin sağlığını olumlu etkiliyor. Araştırmalar, oruç esnasında, hücrelerin kandan daha fazla glikoz alımı noktasına uyarılar gönderdiğini ortaya koyuyor. Bu durum insülin sağlığına olumlu etki ediyor.

ORUÇ, YENİ AKYUVAR ÜRETİLMESİNİ SAĞLIYOR

🔸 Bilim insanlarının yaptıkları araştırmalara göre, vücudu aç bırakmak, kök hücreleri tetikleyerek yeni akyuvar üretilmesini sağlıyor.

ORUÇ ZİHİNSEL FONKSİYONLARI ARTTIRIYOR

🔸 Bilimsel araştırmalar orucun zihinsel fonksiyonları arttırdığını ortaya koyuyor.

🔸 Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını destekleyen oruç, bu işleve yardımcı olarak kimyasalların salgılanmasını sağlıyor.

🔸 Bunun yanında, oruç parkinson ve alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu rol oynuyor.

ORUÇ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GELİŞTİRİYOR

🔸 Oruç tutmak bağışıklık sistemini geliştiriyor, serbest radikallerin neden olduğu hasarların giderilmesini sağlıyor, iltihabı azaltıyor ve kanser hücrelerinin yayılma hızını yavaşlatıyor.

🔸 Bilimsel araştırmalara, hayvanların doğada hasta olduklarında yemeyi azalttıklarını ve dinlendiklerini ortaya koyuyor.

🔸 Oruç tutmak, bağışıklık sistemini geliştirerek, birçok hastalıktan korunmaya yardımcı olduğu gibi, bazı hastalıkları tedavisinin hızlanmasına yardımcı oluyor.

ORUÇ CİLT SAĞLIĞI AÇISINDAN OLDUKÇA FAYDALI

🔸 Oruç genel sağlık açısından sağladığı faydanın yanında cildimize de pek çok olumlu etkide bulunuyor. Sindirim sisteminin temizlenmesini sağlayan oruç, vücuttaki toksinlerin atılmasına katkı sağlıyor.

🔸 Karaciğer ve böbreklerdeki toksinlerden arındıran oruç, cilt sağlığını olumlu etkiliyor; cildin temizlenmesini ve aknelerin azalmasını sağlıyor.

HÜCRELERİ YENİLEYEREK YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR

🔸 Oruç tutarken ya da açlık sırasında vücut, çok fazla otofaji (hücrelerin kendini yeme durumu) oluşuyor.

🔸 Hücre, enerji üretimini kendi iç imkânlarını kullanarak yapmaya çalışıyor. Ve tabii ki ilk olarak çöpünü ve patojen bakterileri sindiriyor. Böylece erken yaşlanmanın önü tıkanıyor.

Kaynak: Fikriyat.com (Daha fazlası için tıklayın)👈