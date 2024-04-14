Siltaş Yapı Pendikspor RAMS Başakşehir maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Pendik'te oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou Ndiaye, Midtsjö, Lusamba, Halil, Thiam, Umut

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Dubois, Kemen, Deniz, Pelkas, Berkay, Davidson, Figueiredo

SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Siltaş Yapı Pendikspor - RAMS Başakşehir maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.