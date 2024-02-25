Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Ligde kalacağız

Pendikspor Teknik Direktörü İvo Vieira, "Bugün galibiyet parası parolasıyla buraya geldik. Maça da iyi başladık. 1-0 öne geçtik, maalesef bu skoru ilk yarıda koruyamadık. Beraberlikle içeri girdik. Maçın ikinci yarısıyla ilgili bizim beş altı tane pozisyonumuz vardı. Net iki tane pozisyonumuz vardı. Maalesef bunları gole çeviremedik. Yaptığımız defansif hatalarda rakip gole çevirdi. Bugün Sivas gol farkıyla kazandı. 6 maçlık namağlup serisinden sonra peş peşe 3 maç kaybettik. Çözümü çok çalışmak, inanmak ve kazanmak olarak görüyorum. Şimdi önümüzde Konyaspor maçı var. Evimizde iyi oynuyoruz. Çok çalışacağız, inanacağız. Ligde kalma hedefimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.