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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Kazanmak için bir şey yaptığımızı söyleyemem

Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kendileri için iyi bir gün olmadığını söyleyen Ivo Vieira, kazanmak için çaba sarf etmediklerini söyledi. İşte o sözler...

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 19:19
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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Kazanmak için bir şey yaptığımızı söyleyemem

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e deplasmanda 2-0 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör Ivo Vieira, kazanmak için çaba sarf etmediklerini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, zor bir gün geçirdiklerini belirtti.

Rakibin kendilerine göre daha iyi olduğunu vurgulayan Vieira, "Kazanmak için bir şey yaptığımızı söyleyemem. Rakip ise kazanmak için net şeyler yaptı. Bizim için iyi bir gün olmadı." ifadelerini kullandı.

Takımda çok eksik olduğunu ve Fatih Karagümrük deplasmanına 15 oyuncuyla geldiklerini ifade eden Vieira, şunları kaydetti:

"Evinde iyi oynayan bir takıma karşı güçlü bir kadroyla gitmek gerekiyor. Maalesef bu olmadı. Sadece 3 oyuncu vardı değiştirebileceğimiz. Ama bırakmak yok. Elimizden geleni yapacağız."

Son olarak karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlanan Umut Nayir'le ilgili konuşan Ivo Vieira, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Umarım kendisi çabucak geri döner. Bugün de gördüğünüz gibi 3 defans, 2 genç oyuncu vardı kulübemizde. Önümüzdeki hafta umarım böyle bir şey olmaz. Transfer dönemi de kapandı. Umarım Umut da Trabzonspor maçı öncesinde döner."

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