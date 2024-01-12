TRANSFER HABERLERİ | Siltaş Yapı Pendikspor, Mame Thiam'ı resmen duyurdu!

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Trendyol Süper Lig ekibi Siltaş Yapı Pendikspori Mondihome Kayserispor'dan Mame Thiam'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.
Kulübün soysal medya hesabından konuyla ilgili olarak paylaşım geldi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Mame Baba Thiam Siltaş Yapı Pendikspor'da! ✍️ Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, son olarak Kayserispor forması giyen Senegalli tecrübeli forvet Mame Thiam'ı renklerine bağladı. 🇸🇳 pic.twitter.com/hHy0jOUQvy— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) January 12, 2024