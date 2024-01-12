Haberler Pendikspor TRANSFER HABERLERİ | Siltaş Yapı Pendikspor, Mame Thiam'ı resmen duyurdu!

TRANSFER HABERLERİ | Siltaş Yapı Pendikspor, Mame Thiam'ı resmen duyurdu!

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Trendyol Süper Lig ekibi Siltaş Yapı Pendikspori Mondihome Kayserispor'dan Mame Thiam'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 14:20
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TRANSFER HABERLERİ | Siltaş Yapı Pendikspor, Mame Thiam'ı resmen duyurdu!

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Trendyol Süper Lig ekibi Siltaş Yapı Pendikspori Mondihome Kayserispor'dan Mame Thiam'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu.

Kulübün soysal medya hesabından konuyla ilgili olarak paylaşım geldi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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