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Pendikspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Pendikspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 15:40
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Pendikspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Pendikspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Pendikspor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Pendikspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Pendikspor - Samsunspor maçı 12 Kasım Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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