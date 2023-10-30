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Pendik bayrağa takıldı

Fenerbahçe, oyunu Pendikspor yarı sahasına yıktığı anlarda ev sahibi ekip kontratak yakaladı. Bu atakta Pendikspor, Erencan Yardımcı ile golü buldu. Ancak yardımcı hakem pozisyon bittikten sonra bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesi sonrasında da pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı. Pendikspor, bu atak dışında ilk yarıda Fenerbahçe kalesinde istediği pozisyonları üretemedi.

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Pendik bayrağa takıldı
Fenerbahçe, oyunu Pendikspor yarı sahasına yıktığı anlarda ev sahibi ekip kontratak yakaladı. Bu atakta Pendikspor, Erencan Yardımcı ile golü buldu. Ancak yardımcı hakem pozisyon bittikten sonra bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesi sonrasında da pozisyonun ofsayt olduğu anlaşıldı. Pendikspor, bu atak dışında ilk yarıda Fenerbahçe kalesinde istediği pozisyonları üretemedi.
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