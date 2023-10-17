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Pendikspor'da Ivo Ricardo Abreu Vieira dönemi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor teknik direktörlük görevi için Ivo Ricardo Abreu Vieira'yı getirdi. İşte detaylar...

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 16:21 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 16:40
Pendikspor'da Ivo Ricardo Abreu Vieira dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira ile teknik direktörlük için anlaşma sağladığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor, teknik direktörlük görevine son olarak Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Cuiba-MT takımını çalıştıran 47 yaşındaki Portekizli teknik adam Ivo Ricardo Abreu Vieira'yı getirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira. Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz."

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