Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'den istifa açıklaması!

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Sivasspor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Özköylü, istifa edeceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İşte o sözler...

"İnsanlar tepki göstermekte haklı. Bu takımın başarısını en çok isteyenler biziz. Bir eksiğimiz ve yanlışımız olduğunu düşünürsek gereğini yaparız. Teknik ekip problemi olduğunu bilsem bu kulübe asla zarar vermem. Bu takımın başarısı için uğraşıyoruz ama hiç kimse bize küfür etsin diye yapmıyoruz. Savaşmaya ve mücadeleye devam edeceğiz. Bu takım benim çocuğum. Çocuğumu terk etmem. Bu kadar kolay bırakmayacağım. İstifa ihtimali görmüyorum."