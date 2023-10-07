Pendikspor - Sivasspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 8. hafta müsabakasında Pendikspor, sahasında Sivasspor'la kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
PENDİKSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
PENDİKSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Halil Akbunar, Endri Çekici, Thuram.
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Aaaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah Başsan, Barrow, Manaj.
PENDİKSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Pendikspor'un sahasında Sivasspor'u konuk ettiği maç 13.30 itibarıyla başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.