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Pendikspor - Sivasspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Günün ilk seansında Pendikspor, evinde Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Pendikspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2023 Cumartesi 13:50
Pendikspor - Sivasspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. 8. hafta müsabakasında Pendikspor, sahasında Sivasspor'la kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

PENDİKSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Pendikspor: Erdem, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Vukovic, Midtsjö, Lusamba, Halil Akbunar, Endri Çekici, Thuram.

Sivasspor: Ali Şaşal, Burak Kapacak, Aaaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah Başsan, Barrow, Manaj.

PENDİKSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Pendikspor'un sahasında Sivasspor'u konuk ettiği maç 13.30 itibarıyla başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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