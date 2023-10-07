Pendikspor - Sivasspor: 2-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Sivasspor deplasmanda kazandı!

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı sürüyor. Günün ilk seansında Pendikspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Modou Barrow'un golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da atakların bol olduğu karşılaşmada Sivasspor, 57'de Manaj'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golün ardından Pendiksporlu Erencan Yardımcı, farkı yeniden bire indirdi. 74. dakikada Gökcan Kaya, skoru eşitleyen golü kaydetti. 76'da sahneye çıkan Appindangoye, Sivasspor'un galibiyet golünü attı ve maç konuk takımın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Bu maçın ardından Pendikspor 4 puanda kalırken Sivasspor puanını 10'a yükseltti.