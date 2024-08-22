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Paris değerlendirmesi

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Bizim gönlümüzden geçen kürsüde yer almaktı. Bu altın, gümüş, bronz olurdu. Fakat bunu kıl payı kaçırdık” değerlendirmesini yaptı

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Paris değerlendirmesi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. TVF Başkanı Üstündağ, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi: "Bizim gönlümüzden geçen kürsüde yer almaktı. Bu altın, gümüş, bronz olurdu. Fakat bunu kıl payı kaçırdık. Ama hiçbir mazerete sığınmak istemiyorum. Ben tüm ekibime de aynı şeyi söyledim. Bu işin mazereti olmaz. Ama biz şunu gördük ki biz bir takımın başına gelecek en büyük sakatlıkları orada yaşadık. Hastalık ve sakatlıkları orada yaşadık. Dolayısıyla buna rağmen görev yapan diğer çocuklar elinden gelen mücadeleyi verdi. Biz dünyanın dört büyük takımının arasında yer aldık. Biz bu ülke için çok şey yapmak istiyoruz."

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