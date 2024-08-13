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Buse Naz Çakıroğlu: Kadınlar olarak başardık!

Kadınlar 50 kg’da olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, “Kadınlar olarak güzel başarılar kazandık. Madalyanın renginin önemi yok. Bundan sonra umarım daha başarılı yıllar geçiririz” dedi.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 06:50
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Buse Naz Çakıroğlu: Kadınlar olarak başardık!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden boks milli takımı dün yurda döndü ve havalimanında açıklamalarda bulundu. Kadınlar 50 kg'da olimpiyat ikincisi olarak gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu, önemli işlere imza attıklarını söyledi ve ekledi: "Hepimiz çok mutluyuz, kadın boks takımı olarak tarihi başarılar elde ettik. Kadınlar olarak da güzel başarılar kazandık, bazılarımızın gönlündekiler olmasa da...

ÇOCUKLARA ÖRNEK OLDUK

Kazandığımız madalyaların renginin bir önemi yok, biz ülkemizin çocuklarına güzel örnek olmak istiyoruz. Madalya alan, alamayan tüm sporcularımız benim için çok kıymetli. Umarım bundan sonra daha başarılı yıllar geçiririz." Olimpiyatlarda ilk madalyasını kazanan Hatice Akbaş ise şöyle konuştu: "İlk olimpiyatımda madalya kazandığım için çok mutluyum. Ablalarımın izinden devam ediyorum, desteklerini esirgemeyen herkese çok ama çok teşekkür ederim."

İNŞALLAH ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ

Nafia Kuş Aydın: "Bu olimpiyatta madalya bize nasip oldu, bir diğerinde kime nasip olacağını kimse bilemez. Hepimizin tek amacı ülkemizi iyi temsil edip İstiklal Marşımızı okutmaktı. Bir sonraki olimpiyatlarda ülkemizi zirveye taşıyacağız."

ALTIN OLSAYDI GÜZEL OLURDU

Kadın boksörlerimizden Esra Yıldız Kahraman, yaptığı açıklamada; "Bir altınımız olsaydı daha güzel olacaktı tabii ki ama mutluyuz. Bir dahaki olimpiyatlarda daha güzel olacağına inanıyorum, dualarınızı esirgemeyin" ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR BAŞARIYDI

Ülkemize madalya kazandıran isimlerden olan Buse Tosun Çavuşoğlu, "Kadın güreşi adına kazanılmış ikinci bronz madalyayı kazandım, tarihi bir başarıydı. Bizim hedefimiz altın madalya kazanmaktı. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. 2028 Los Angeles'ta altın madalya kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

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