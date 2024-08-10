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FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Paris 2024

2024 Paris Olimpiyatları'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde İtalya'ya yenilmesinin ardından üçüncülük maçına çıkacak. Yarı finalde ABD'ye mağlup olan Brezilya ile bronz madalya için mücadele edecek olan Filenin Sultanları'nın voleybol maçı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 11:39
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FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Paris 2024

A Milli Voleybol Takımımız, olimpiyat tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde rakibi İtalya'ya 3-0 mağlup olarak altın ve gümüş madalyaya veda etti. Üçüncülük maçında Brezilya karşısında kazanarak bronz madalyayı ülkeye getirmek isteyen Filenin Sultanları'nın heyecan verici mücadelesi için nefesler tutuldu. Peki Türkiye - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Filenin Sultanları üçüncülük maçı detayları...

👉TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE👈

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Brezilya maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 1815'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİNALDE İTALYA İLE ABD OYNAYACAK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Brezilya ile bronz madalya maçı oynayacak. İtalya ise finalde ABD ile karşı karşıya gelecek.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol branşının yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da karşılaştı. İtalya, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İtalya, Brezilya'yı mağlup ederek finale çıkan ABD ile altın madalya mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar ise 10 Ağustos Cumartesi günü üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 4'üncü sıraya geriledi.

👉TÜRKİYE - BREZİLYA üçüncülük maçını izlemek için TIKLAYIN👈

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