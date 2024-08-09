Haberler Paris 2024

Yumruğun altın olsun

Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinli Aira Villegas'I yenerek finale yükseldi. Gözler ise final maçına çevrildi. Finalde Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile karşı karşıya gelecek. Milli sporcumuzun hedefi altın madalya. Çakıroğlu, Tokyo 2020'de kaçırdığı altın madalyayı Paris'te almak için ringe çıkacak. Dev final, bugün 22.47'de Roland-Garros'ta yapılacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Yumruğun altın olsun
Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinli Aira Villegas'I yenerek finale yükseldi. Gözler ise final maçına çevrildi. Finalde Çakıroğlu, Çinli Yu Wu ile karşı karşıya gelecek. Milli sporcumuzun hedefi altın madalya. Çakıroğlu, Tokyo 2020'de kaçırdığı altın madalyayı Paris'te almak için ringe çıkacak. Dev final, bugün 22.47'de Roland-Garros'ta yapılacak ve TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
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