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Türkiye-İtalya maçı ne oldu, kim kazandı? | Türkiye-İtalya voleybol maçı sonucu 2024 Paris Olimpiyatları

Tarihte ilk kez yarı finale kalan Filenin Sultanları 2024 Olimpiyat Oyunları'na damga vurdu. Çin'i 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükselen Milli Takımımız yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi. Türkiye-İtalya maçı ne oldu, kim kazandı? sorusunun yanıtı merak edilirken güncel bilgileri sizler için derledik.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 22:32 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 22:37
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Türkiye-İtalya maçı ne oldu, kim kazandı? | Türkiye-İtalya voleybol maçı sonucu 2024 Paris Olimpiyatları

2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya gelen Milli Takımımız çeyrek finalde Çin ile yarışmış ve 3-2 galip gelmişti. Karşılaşmanın sonucunu merak edenler ise Türkiye-İtalya maçı ne oldu, kim kazandı? sorularının yanıtı araştırılıyor. 2024 Paris Olimpiyatları Türkiye-İtalya voleybol maçı sonucu haberimizde...

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

8 Ağustos Perşembe akşamı Türkiye-İtalya voleybol maçı yarı final karşılaşması 2024 Paris Olimpiyatları'nda oynandı. Milli Takımımız İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları, bronz madalya mücadelesinde Brezilya ile karşılaşacak.

İŞTE SET SONUÇLARI:

1. set SONUCU: Türkiye 22-25 İtalya

2. set SONUCU: Türkiye 19-25 İtalya

3. set SONUCU: Türkiye 22-25 İtalya

ABD Olimpiyatlar'da finalde!
Teşekkürler Filenin Sultanları!
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