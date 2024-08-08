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Paris 2024: Türkiye İtalya voleybol maçı CANLI İZLE (Türkiye-İtalya canlı skor)

Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya engelini aşıp finale yükselmek istiyor. Filenin Sultanları'nın bu kritik karşılaşmasını haberimizden izleyebilirsiniz.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 20:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 20:52
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Paris 2024: Türkiye İtalya voleybol maçı CANLI İZLE (Türkiye-İtalya canlı skor)

2024 Paris Olimpiyatları yarı final maçında, A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile İtalya kozlarını paylaşıyor. Müsabaka hakkında tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...

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CANLI SKOR

1. set oynanıyor: Türkiye 0-0 İtalya

SULTANLAR'IN YARI FİNAL YOLU

C Grubu ilk maçında Hollanda'yı 3-2 deviren Filenin Sultanları, ikinci maçında ise Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1'le geçti. Son maçta ise İtalya'ya 3-0 boyun eğen millilerimiz, grubunu ikinci tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.

Çekişmeli geçen çeyrek finalde Çin'le karşılaşan Sultanlar, rakibini karar setinde 3-2 mağlup etti ve yarı final biletini cebine koydu.

İtalya ise çeyrek finalde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek ay-yıldızlıların rakibi oldu.

FİNAL RAKİBİ ABD - BREZİLYA GALİBİ

Millilerimiz yarı finalde İtalya'yı yenmesi halinde hem finale yükselecek hem de madalyayı garantileyecek. Diğer yarı final müsabakası ise ABD ile Brezilya arasında oynanacak. Bu eşleşmelerden galip gelen taraflar finalde karşılaşacaklar.

TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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