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HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda temsilcimiz Hatice Akbaş 54 kiloda madalyayı garantiledi. Yarı finalde Güney Koreli rakibi Im Ae-ji'yi mağlup ederek finale yükselen Akbaş'ın final maçı detayları merak ediliyor. Finalde ise Çinli Yuan Chang ile karşılaşacak olan Akbaş, altın madalya için mücadele edecek. Peki Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 14:37
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HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta?

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, Paris 2024'te milletimize final heyecanı yaşatıyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 54 kiloda madalyayı garantileyen milli boksöt, yarı finalde Güney Koreli rakibi Im Ae-ji ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstünlüğü yakalayan Akbaş, finale yükseldi. Peki Hatice Akbaş final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATİCE AKBAŞ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatice Akbaş, final maçında Çinli rakibi Yuan Chang ile kozlarını paylaşacak. Roland-Garros'taki altın madalya kazandıracak final müsabakası 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

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