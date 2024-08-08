BREZİLYA ABD YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE | Brezilya - ABD voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Paris 2024 yarı final

A Milli Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyatları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Bu maçı alması halinde final karşılaşmasına çıkacak olan Filenin Sultanları, Brezilya - ABD maçının galibi ile kupa için yarışacak. Peki Brezilya - ABD voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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BREZİLYA - ABD VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brezilya- ABD maçı 8 Ağustos Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.
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