OİMPİYAT PROGRAMI 7 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

OİMPİYAT PROGRAMI 7 AĞUSTOS | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan, 7 Ağustos Çarşamba günü atletizm, boks, güreş, yelken gibi alanlardaki yarışlarla devam edecek. Google'ın her gün için ayrı Doodle hazırladığı bilinirken Paris 2024 için bugünkü Doodle'ın teması ise tırmanış oldu. İşte 7 Ağustos Paris 2024 Olimpiyat programı...

Google'ın 7 Ağustos tarihli Doodle'ı

PARİS 2024 TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI 7 AĞUSTOS

ATLETİZM

Saat: 8:30

Sporcu: Maraton Yürüyüş Karma Takım

Yarışma: Final

Tesis: Stade de France

ATLETİZM: CİRİT ATMA-YÜKSEK ATLAMA

Sporcu: Eda Tuğsuz, Alperen Acet

Yarışma: Seçmeler

Tesis: Stade de France

BOKS

Sporcu: Kaan Aykutsun, Esra Yıldız Kahraman

Yarışma: Yarı final- final

Tesis: Roland-Garros Stadium

GÜREŞ-GREKOROMEN:

Saat: 19:15

Sporcu: Ali Cengiz, Zeynep Yetgil

Yarışma: Yarı final

Tesis: Champ de Mars Arena

GÜREŞ-GREKOROMEN

Saat: 20:30

Sporcu: Burhan Akbudak, Evin Demirhan Yavuz

Yarışma: Bronz madalya/Final

Tesis: Champ de Mars Arena

TAEKWONDO

Saat: 10:00

Sporcu: Merve Dinçel Kavurat

Yarışma: Son 16 turu

Tesis: Grand Palais

TAEKWONDO

Saat: 15:30

Sporcu: Merve Dinçel Kavurat

Yarışma: Çeyrek final/yarı final

Tesis: Grand Palais

TAEKWONDO

Saat: 20:30

Sporcu: Merve Dinçel Kavurat

Yarışma: Bronz madalya/final

Tesis: Grand Palais

YELKEN

Saat: 13:00

Sporcu: Deniz Çınar/ Lara Nalbantoğlu

Yarışma: Final

Tesis: Marseille Marina

YELKEN

Saat: 13:00

Sporcu: Derin Atakan

Yarışma: 13-14-15-16 Yarışlar

Tesis: Marseille Marina