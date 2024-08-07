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OİMPİYAT PROGRAMI 7 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı sürüyor. Voleybolda Filenin Sultanları Çin karşısında aldığı galibiyetle yarı finale yükselirken Busenaz Çakıroğlu da Filipinli rakibini devirerek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Boksta üç madalyanın garantilendiği olimpiyatlarda 7 Ağustos Çarşamba günü programı merak ediliyor. İşte 7 Ağustos Olimpiyat programı ve Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı...

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2024 Çarşamba 08:31
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OİMPİYAT PROGRAMI 7 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

OİMPİYAT PROGRAMI 7 AĞUSTOS | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan, 7 Ağustos Çarşamba günü atletizm, boks, güreş, yelken gibi alanlardaki yarışlarla devam edecek. Google'ın her gün için ayrı Doodle hazırladığı bilinirken Paris 2024 için bugünkü Doodle'ın teması ise tırmanış oldu. İşte 7 Ağustos Paris 2024 Olimpiyat programı...

Google'ın 7 Ağustos tarihli Doodle'ı

PARİS 2024 TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI 7 AĞUSTOS

ATLETİZM

Saat: 8:30

Sporcu: Maraton Yürüyüş Karma Takım

Yarışma: Final

Tesis: Stade de France

ATLETİZM: CİRİT ATMA-YÜKSEK ATLAMA

Sporcu: Eda Tuğsuz, Alperen Acet

Yarışma: Seçmeler

Tesis: Stade de France

BOKS

Sporcu: Kaan Aykutsun, Esra Yıldız Kahraman

Yarışma: Yarı final- final

Tesis: Roland-Garros Stadium

GÜREŞ-GREKOROMEN:

Saat: 19:15

Sporcu: Ali Cengiz, Zeynep Yetgil

Yarışma: Yarı final

Tesis: Champ de Mars Arena

GÜREŞ-GREKOROMEN

Saat: 20:30

Sporcu: Burhan Akbudak, Evin Demirhan Yavuz

Yarışma: Bronz madalya/Final

Tesis: Champ de Mars Arena

TAEKWONDO

Saat: 10:00

Sporcu: Merve Dinçel Kavurat

Yarışma: Son 16 turu

Tesis: Grand Palais

TAEKWONDO

Saat: 15:30

Sporcu: Merve Dinçel Kavurat

Yarışma: Çeyrek final/yarı final

Tesis: Grand Palais

TAEKWONDO

Saat: 20:30

Sporcu: Merve Dinçel Kavurat

Yarışma: Bronz madalya/final

Tesis: Grand Palais

YELKEN

Saat: 13:00

Sporcu: Deniz Çınar/ Lara Nalbantoğlu

Yarışma: Final

Tesis: Marseille Marina

YELKEN

Saat: 13:00

Sporcu: Derin Atakan

Yarışma: 13-14-15-16 Yarışlar

Tesis: Marseille Marina

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