OİMPİYAT PROGRAMI 7 AĞUSTOS | Paris 2024 Türkiye Olimpiyat programı

OİMPİYAT PROGRAMI 7 AĞUSTOS | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan, 7 Ağustos Çarşamba günü atletizm, boks, güreş, yelken gibi alanlardaki yarışlarla devam edecek. Google'ın her gün için ayrı Doodle hazırladığı bilinirken Paris 2024 için bugünkü Doodle'ın teması ise tırmanış oldu. İşte 7 Ağustos Paris 2024 Olimpiyat programı...
Google'ın 7 Ağustos tarihli Doodle'ı
PARİS 2024 TÜRKİYE OLİMPİYAT PROGRAMI 7 AĞUSTOS
ATLETİZM
Saat: 8:30
Sporcu: Maraton Yürüyüş Karma Takım
Yarışma: Final
Tesis: Stade de France
ATLETİZM: CİRİT ATMA-YÜKSEK ATLAMA
Sporcu: Eda Tuğsuz, Alperen Acet
Yarışma: Seçmeler
Tesis: Stade de France
BOKS
Sporcu: Kaan Aykutsun, Esra Yıldız Kahraman
Yarışma: Yarı final- final
Tesis: Roland-Garros Stadium
GÜREŞ-GREKOROMEN:
Saat: 19:15
Sporcu: Ali Cengiz, Zeynep Yetgil
Yarışma: Yarı final
Tesis: Champ de Mars Arena
GÜREŞ-GREKOROMEN
Saat: 20:30
Sporcu: Burhan Akbudak, Evin Demirhan Yavuz
Yarışma: Bronz madalya/Final
Tesis: Champ de Mars Arena
TAEKWONDO
Saat: 10:00
Sporcu: Merve Dinçel Kavurat
Yarışma: Son 16 turu
Tesis: Grand Palais
TAEKWONDO
Saat: 15:30
Sporcu: Merve Dinçel Kavurat
Yarışma: Çeyrek final/yarı final
Tesis: Grand Palais
TAEKWONDO
Saat: 20:30
Sporcu: Merve Dinçel Kavurat
Yarışma: Bronz madalya/final
Tesis: Grand Palais
YELKEN
Saat: 13:00
Sporcu: Deniz Çınar/ Lara Nalbantoğlu
Yarışma: Final
Tesis: Marseille Marina
YELKEN
Saat: 13:00
Sporcu: Derin Atakan
Yarışma: 13-14-15-16 Yarışlar
Tesis: Marseille Marina