Fransa - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta? Fransa U23 - Mısır U23 yarı final maçı hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Fransa - Mısır maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Fransa ile Mısır karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Fransa - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Mısır maçı 5 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Eurosport 5'te canlı yayınlanacak.

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