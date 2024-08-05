ABD - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? ABD (K) - Almanya (K) yarı final maçı hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. ABD ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; ABD - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Almanya maçı 6 Ağustos Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Eurosport 5'te canlı yayınlanacak.

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