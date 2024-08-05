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ABD - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? ABD (K) - Almanya (K) yarı final maçı hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı, yarı final maçlarıyla devam ediyor. ABD ile Almanya karşı karşıya gelecek. Oynanacak maçın yayın bilgileri, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki ABD - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 13:08
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ABD - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? ABD (K) - Almanya (K) yarı final maçı hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

ABD - Almanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. ABD ile Almanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; ABD - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Almanya maçı 6 Ağustos Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Eurosport 5'te canlı yayınlanacak.

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