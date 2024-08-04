Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 2024 Paris Olimpiyatları

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyatları C Grubu 3. ve son maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları ilk maçı Hollanda karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanırken; Dominik Cumhuriyeti'ni ise 3-1 mağlup etmişti. Peki Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye ile İtalya arasında oynanacak voleybol maçı 4 Ağustos Pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN