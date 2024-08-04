Haberler Paris 2024

Teşekkürler Sürmeneli

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, kadınlar çeyrek final mücadelesinde rakibine yenilerek organizasyona veda etti. Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final karşılaşması yapıldı. Son olimpiyat şampiyonu olan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e şanssız bir şekilde 4-1 mağlup olarak madalya şansını kaybetti.

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Teşekkürler Sürmeneli
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, kadınlar çeyrek final mücadelesinde rakibine yenilerek organizasyona veda etti. Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 66 kilo çeyrek final karşılaşması yapıldı. Son olimpiyat şampiyonu olan milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e şanssız bir şekilde 4-1 mağlup olarak madalya şansını kaybetti.
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