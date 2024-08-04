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Sultanlar liderlik peşinde

Paris Olimpiyat Oyunları’nda 2’de 2 yaparak çeyrek finali garantileyen Ay Yıldızlı ekibimiz, gruptaki son sınavında grup liderliği için bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Sultanlar liderlik peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki son maçını bugün İtalya ile oynayacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak. Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenmeyi başardı. Oyunlarda çeyrek finale yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, İtalya karşısında grup liderliği için mücadele edecek.

HAYALİM ALTIN MADALYA

Voleybol Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, hayalinin altın madalya olduğunu söyledi. Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti karşısında 3 puan alarak çeyrek finali garantiledik diyen Üstündağ, "İtalya ile grup liderliği maçı yapacağız. Burada inşallah toplam 6 maçımız olacak. Her maçı kazanırsak mutlu sona ulaşırız. Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takım görüntüsü sebebiyle ben çok mutlu ve memnunum" dedi.

DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın hedefinin kürsüye çıkmak olduğunu belirten Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kürsüde altın, gümüş ve bronz var. Biz o kürsüyü hak ettikten sonra altın madalya neden olmasın? Bu ülke hak ediyor, bu voleybolseverler hak ediyor. Daha yolun başındayız. İnşallah çeyrek final, yarı final ve final oynayacağız."

TÜRKİYE HARİKA BİR TAKIM

Milli Takımımıza övgüler yağdıran İtalyan pasör çaprazı Ekaterina Antropova, "Türkiye harika bir takım, ancak onlara karşı iyi bir oyun sergileyebileceğimizi biliyoruz ve bunu yapmaya hazırlanacağız" dedi.

İTALYANLARIN AKLI BİZDE

2024 Paris Olimpiyatları'nda Hollanda'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselen İtalya'da başantrenör Julio Velasco, "Şimdi Türkiye'yi düşünüyoruz ve ardından çeyrek finallere odaklanacağız" dedi.

HEDEFİM SPORUN İÇİNDE KALMAK

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'ndaki İtalya ile oynanacak son maç öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki yıldızı Eda Erdem'in emelilik açıklaması çok konuşuldu. Kaptan Eda Erdem emeklilik için verdiği tarih kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi. Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen Eda Erdem "Şu an 2 sene daha voleybol oynamayı düşünüyorum ama sonrasında sporun içinde kalmak istiyorum" dedi.

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