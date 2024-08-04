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Paris'te finaldeyiz

16 yaşındaki Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte 14.45.27 ile 5. sırayı aldı ve olimpiyat tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk oldu. Ersu Şaşma da Tokyo 2020’den sonra 5.75m’lik atlayışıyla en iyi 12 atlet arasına girdi

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Paris'te finaldeyiz

Paris 2024'te yüzmede ve sırıkla atlamada final sevinci yaşadık. 16 yaşındaki milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, tarihi başarıya imza attı. Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik derecesiyle serisini açık ara önde tamamlayan Tunçelli, genel sıralamada 5. olarak finalde yüzme hakkı elde etti. Kuzey Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcusu Kuzey Tunçelli'nin yer alacağı final yarışları, bugün TSİ 19.37'de yapılacak. Milli atletimiz Ersu Şaşma da erkekler sırıkla atlama elemelerinde 5.75m'lik atlayışıyla finale yükseldi. Şaşma, 5.40, 5.60, 5.70 ve 5.75 haklarını ilk seferde geçerek adını en iyi 12 atlet arasına yazdırdı. Tokyo 2020'den sonra bir kez daha olimpiyat finaline yükselen sporcumuzun yarışması yarın saat 20.00'de yapılacak.

YÜZMEDE KUZEY TUNÇELLİ SIRIKLA ATLAMADA ERSU ŞAŞMA TARİH YAZDI

Sırığı bıraktıktan sonra atlayışından emin olan Ersu Şaşma, daha yere düşmeden havada seyirciyi böyle selamladı. Atıcımız Yusuf Dikeç'in "eli cebinde" duruşundan sonra Ersu'nun bu hareketi de sosyal medyada trend topic oldu.

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