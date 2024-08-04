Haydi Hatice Haydi Buse

Paris'te bugün iki sporcumuz madalya için sahne alıyor. Boksta Hatice Akbaş 54 kiloda yarı finale yükselerek bronzu garantilemişti. Akbaş, bugün Güney Koreli Im Ae-ji'yle finale çıkma mücadelesi yapacak. Final, saat 17.34'te başlayacak. Kadınlar yüksek atlamada da Buse Savaşkan, tarihi bir başarıya imza atarak finallere yükselmişti. 1.92 metre atlayan Savaşkan, 8. sırayı elde ederek bugün saat 20.55'te finalde yarışacak. Buse Savaşkan, Londra 2012'de Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci Türk atletimiz oldu.