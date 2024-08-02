Haberler Paris 2024

Dik duruşuyla gündemde

Paris'de 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Dik duruşuyla gündemde
Paris'de 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları sırasında ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu
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