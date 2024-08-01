TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE | Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı yenen Filenin Sultanları, bu kez de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Çeyrek final için kıyasıya mücadeleye devam eden ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Zehra Güneş, tedavisi tamamlanarak ana kadroya alınırken, rezerv (+1) oyuncu pozisyonuna Beyza Arıcı kaydırıldı. Peki Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TÜRKİYE - DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı, 1 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da South Paris Arena'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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ÇEYREK FİNAL AŞKINA

C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Filenin Sultanları, Dominik karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak. Gruplarında ilk iki sıradaki takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Dominik karşısında çeyrek final kapısını ardına kadar açmak isteyen Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü İtalya ile kozlarını paylaşacak. Rakibimiz Dominik ise gruptaki ilk maçında en büyük favorilerden İtalya'ya 3-1 yenilmesine rağmen etkili oyunuyla dikkati çekti.

ZEHRA KADRODA

Dominik Cumhuriyeti maçı öncesinde sakatlığı bulunan Zehra Güneş ana kadroya alınırken, rezerv (+1) oyuncu pozisyonuna Beyza Arıcı kaydırıldı. Sakatlığını atlatan Güneş'in kadroya alındığı ve bugünkü Dominik Cumhuriyeti mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.