Mısır - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Mısır U23 - Paraguay U23 çeyrek final maçı hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Mısır U23 - Paraguay U23 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Mısır ile Paraguay karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Mısır - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MISIR - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mısır - Paraguay maçı 2 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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