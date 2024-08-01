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Japonya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Japonya U23 - İspanya U23 çeyrek final maçı hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Paris 2024 Olimpiyatları heyecanı, çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Japonya ile İspanya karşı karşıya gelecek. Groupama Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın bilgileri, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Japonya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Paris 2024 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 13:28 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 13:59
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Japonya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Japonya U23 - İspanya U23 çeyrek final maçı hangi kanalda? | Paris 2024 Olimpiyatları

Japonya U23 - İspanya U23 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda heyecan devam ediyor. Japonya ile İspanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Japonya - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAPONYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Japonya - İspanya maçı 2 Ağustos Cuma günü saat 18.00'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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